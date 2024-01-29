وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان على "تلغرام" في اليوم الـ115 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26637 شهيد و65387 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتابعت: "لا زال الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل ما يشل قدرات المنظومة الصحية في انقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من ادوية التخدير".

وأشارت إلى وجود "نحو 700 الف اصابة بالامراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والاسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توفر الاطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة".

24 يناير, 15:07 GMT

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".

وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.

كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.