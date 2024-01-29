شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض القاعدة الأمريكية فى حقل العمر النفطى شرق سوريا للقصف بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، إن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق سوريا تعرضت للقصف بالصواريخ.

واستهدفت ثلاث طائرات مسيرة، حقل العمر النفطي، الذي يُعد القاعدة الأمريكية الرئيسية في سوريا، في وقت تزامن مع تدريبات للقوات العسكرية في القاعدة، وفق ما أفاد المرصد السوري بالأمس الأحد.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية تعرضت لـ 151 هجوماً في العراق وسوريا، منذ شهر تشرين الاول الماضي، ووقع العدد الأكبر من الهجمات ضد القوات الأمريكية في الأراضي السورية.