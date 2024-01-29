أردوغان يصف نتنياهو بأنه "ملعون"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أردوغان، خلال لقاء مع الشباب في مدينة "إسكي شهير" شمال غربي البلاد: "كان هذا قرارا لم تتوقعه إسرائيل. لقد حصلنا بطريقة أو بأخرى على النتيجة المرجوة. هل هذا يكفي؟ لا".

وتابع: "نحن نحاول توسيع العملية. شكرتُ رئيس جنوب أفريقيا، وقلنا دعونا نواصل هذا. وكانت النتيجة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية".

27 يناير, 20:01 GMT

وأضاف: "اعترفت 121 دولة بالإبادة الجماعية لإسرائيل، وصوتت 9 إلى 10 دول فقط لصالح أمريكا. وامتنعت 40 دولة عن التصويت، وبدؤوا تدريجيا في الوقوف إلى جانبنا. وسنواصل هذه العملية".

وأشار أردوغان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "ملعونا في بلاده".

وسبق أن وصف أردوغان نتنياهو مرارًا بأنه "جلاد" و"قاتل"، وذكر أنه ارتكب إبادة جماعية في قطاع غزة من أجل إطالة أمد مسيرته السياسية والتهرب من المحاكمة التي بدأت ضده في إسرائيل، وترفض أنقرة أيضًا الاعتراف بـ"حماس" كمنظمة إرهابية.

27 يناير, 20:34 GMT

وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة كما طلبت جنوب أفريقيا في دعواها. ورحبت إسرائيل بدورها بالمطلب "الواضح" لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح جميع الرهائن.