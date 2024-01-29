شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية.. مختبرات المستشفيات في غزة على وشك التوقف والان نبدء بالتفاصيل

توقف الفحوصات

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توفير الاحتياجات

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، أن المختبرات في المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في مواد اللوزام المخبرية ووحدات الدم ومشتقاته.وأشارت إلى استنزاف أكثر من 20 ألف وحدة دم تبرع بها الفلسطينيون على مدار 115 يومًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.ولفتت الوزارة إلى عدم توافر الفحوصات الفيروسية للمرضى ووحدات الدم، وتوقف فحص الدم الأساسي "CBC" في مختبر مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.وأوضحت أن باقي مختبرات المستشفيات بالقطاع ستتوقف في أي لحظة، بسبب تصاعد اعتداءات الاحتلال وعرقلته لوصول الإمدادات الطبية.ولفتت إلى توقف فحوصات غازات وأملاح الدم بسبب نقص المحاليل الخاصة بها، إضافة للنقص في الفحوصات الكيمائية الخاصة بمرضى الكلى والكبد والحوامل والمضادات الحيوية اللازمة للمزارع البكتيرية.وطالبت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بالعمل على توفير احتياجات قطاع غزة من مواد ومستلزمات طبية مخبرية، لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.