شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل عناصر إرهابية في عملية مشتركة بمحافظة "مدغ" وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتلت عناصر من مليشيا الشباب الإرهابية، خلال عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالي والشركاء الدوليين بمحافظة مدغ وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية استهدفت سيارة مفخخة أعدتها العناصر الإرهابية في منطقة جيح في محافظة مدغ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل كافة العناصر الإرهابية التي كانت في المنطقة.



وضاعفت الحكومة الفيدرالية خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية التي تستهدف المليشيا، حيث كبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة.