شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينكل بـ 5 فلسطينيين بجنين بعد احتجازهم داخل مستعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بخمسة مواطنين من مدينة جنين، كانت قد اعتقلتهم خلال اقتحامها المدينة الإثنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على كل من: إبراهيم عارف الهصيص، ويعرب فايز كحيل السكران، وفايز أبو حطب، وبكر خمايسة، وفادي الشلبي، بعد اعتقالهم من منازلهم واقتيادهم إلى مستعمرة "مابو دوثان" المقامة فوق أراضي بلدتي يعبد وعرابة جنوب جنين، واحتجازهم فيها لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم مساء، حيث نقلوا إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

من جانبه، قال المواطن يعرب السكران لـ"وفا"، إن جنود الاحتلال اعتدوا عليهم بالضرب المبرح، بعد أن احتجزوهم داخل المستعمرة، ومكثوا نحو 10 ساعات مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، كما وضعهم الجنود داخل بركة مياه في ظل البرد القارس، قبل الإفراج عنهم.