شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات الأونروا في غزة

دول تواصل دعمها للأونروا

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها عاجزة عن الاستمرار في مساعدة غزة.وأشارت أنه إذا لم يُستأنف التمويل، لن تتمكن من مواصلة عملياتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير المقبل.وكانت عدة دول قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا، ردًا على مزاعم عنها، مما يهدد باستدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.وقال متحدث باسم "الأونروا" إنه إذا لم يتم استئناف التمويل، فلن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير.وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وبهذه الخطوة، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل أسكتلندا، وأيرلندا، والنرويج التي أكدت أنها لن تقطع المساعدات.