شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع الأردن في مواجهة التحديات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة الأمريكية في عمّان يائل لمبرت أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة العمل مع الأردن ؛ لمساعدته في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود.



وأوضحت لمبرت ، في بيان لها بعد الهجوم ضد القوات الأمريكية قرب الحدود مع سوريا : "نحن ملتزمون بمواصلة العمل من كثب مع شركائنا الأردنيين؛ لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود، ولدعم سعينا المشترك لتحقيق الأمن والسلام".



وأضافت : "أن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة، وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".



وأدانت لمبرت "بشدة" الهجوم ضد القوات الأمريكية الذي أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين..قائلة : "إنها تشارك وزملاؤها في السفارة الأمريكية الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية في هجوم لطائرة مُسيرة، وندعو من أجل عائلاتهم والشفاء العاجل للمصابين".