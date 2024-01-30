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أمريكا تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع الأردن في مواجهة التحديات الأمنية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة الأمريكية في عمّان يائل لمبرت أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة العمل مع الأردن ؛ لمساعدته في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود.


وأوضحت لمبرت ، في بيان لها بعد الهجوم ضد القوات الأمريكية قرب الحدود مع سوريا : "نحن ملتزمون بمواصلة العمل من كثب مع شركائنا الأردنيين؛ لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الأمنية على الحدود، ولدعم سعينا المشترك لتحقيق الأمن والسلام".


وأضافت : "أن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة، وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".


وأدانت لمبرت "بشدة" الهجوم ضد القوات الأمريكية الذي أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين..قائلة : "إنها تشارك وزملاؤها في السفارة الأمريكية الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية في هجوم لطائرة مُسيرة، وندعو من أجل عائلاتهم والشفاء العاجل للمصابين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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