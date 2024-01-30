شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية: إسرائيل تقتل 3 أشخاص داخل مستشفى بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 أشخاص داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين في الضفة الغربية.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال المدير الطبي لمستشفى ابن سينا نجي نزال، إن عناصر "قوة مستعربين قاموا بقتل ثلاثة فلسطينيين بكاتم صوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث في المشفى صباح الثلاثاء".

وبحسب نجي، فإن أحد الضحايا يعالج في المشفى منذ أكتوبر، ولا يقوى على الحركة.