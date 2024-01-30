شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث مع قائد اليونيفيل الوضع الأمني بالجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لاثارو، الوضع الأمني بالجنوب اللبناني حاليا، وذلك في ضوء التصعيد المستمر للقصف المتبادل بين المقاومة الإسلامية في لبنان من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.



جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي ولاثارو اليوم الثلاثاء في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.



كما تناول اللقاء بحث كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي والصادر عام 2006، بالإضافة إلى التنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.