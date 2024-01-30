شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء السعودي"يجدد التأكيد على أهمية وقف النار بغزة ومحاسبة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .



وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث جدد المجلس التأكيد على أن المملكة ستبقى تنشد السلام وترعاه، وستسخر جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة .

وتناول المجلس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أطّلع على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من رئيس كوستاريكا رودريجو تشافيز روبلز، وتتصل بسبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.