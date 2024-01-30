شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال: التعاون الدولي يعتمد على الاحترام وسيادة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن التعاون الدولي يعتمد بشكل أساسي على الاحترام وسيادة القانون ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها.



وقال الرئيس الصومالي، خلال كلمته أمام "القمة الإيطالية الإفريقية"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين إفريقيا وإيطاليا لا يمكن أن يكون فعالا إذا انتهكت دولة إفريقية سيادة دولة أخرى، وهذا مثال على محاولة إثيوبيا الفاشلة للتدخل في استقلال الصومال.



وأشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة الصومالية والصمود الذي يواجهه الشعب الصومالي، مضيفاً أن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين يسير جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز الحكومة وتعزيز التعاون ودور الصومال في المنطقة، والتي تشمل؛ الانضمام إلى جماعة شرق إفريقيا، ورفع حظر الأسلحة، واستكمال عملية إعفاء الديون.