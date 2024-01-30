شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبحث مع العاهل السعودي العلاقات المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المُشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، أن أمير الكويت قام عقب وصوله لمدينة الرياض في زيارة رسمية للسعودية بزيارة خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر العرقة بالعاصمة الرياض.

وحضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف.