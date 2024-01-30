شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة العربية لبحث إجراءات وقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، اليوم، اجتماعها الثاني على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، وذلك لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.وترأس أعمال اللجنة مندوب دولة الكويت بالجامعة العربية السفير طلال المطيري، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي، ومندوب دولة فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك، ومندوبي عدد من الدول العربية.أوضح السفير العكلوك أن اللجنة درست خلال اجتماعها الثاني والأخير، 19 إجراء يمكن للدول العربية القيام بها استنادًا إلى تكليف مجلس الجامعة، بالإضافة إلى نص قرارات القمة العربية التي شملت عقوبات اقتصادية على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على فلسطين، ووضع المنظمات والكيانات والأفراد الإسرائيليين على لوائح أو قوائم الإرهاب الوطنية العربية.وبين أن اللجنة أصدرت تقريراً يتكون من 19 إجراء سيتم تعميمه على الدول الأعضاء، كما وضعت الدول أمام مسؤولياتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتزامها بما صدر عن المحكمة الدولية روحاً ونصاً.وأعرب عن تقديره للدول العربية وسيادتها للقرار القطري العربي، متطلعاً إلى أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات أو جزء منها وتنفيذها على مستوى ثنائي أو على مستوى عربي متعدد الأطراف.وأكد أن دول أعضاء الجامعة أمام تحدٍ من نوع مختلف، حيث يتم تجاوز إصدار القرارت والبيانات والمواقف الشفهية إلى الفعل.يذكر أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تترأسها دولة الكويت تتكون من الأردن، والجزائر، وسوريا، وقطر، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة.