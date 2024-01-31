شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الليبية العليا للانتخابات تنفى اختراق منظومة تسجيل الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، الثلاثاء، ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بشأن اختراق منظومة تسجيل الناخبين في ليبيا، مؤكدة أن الخبر المتداول كاذب وعارٍ تماماً عن الصحة، ولا وجود لأي عملية اختراق أو مساس بهذه المنظومة، وأن جميع منظومات المفوضية بما فيها منظومة تسجيل الناخبين، تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين وغير قابلة للاختراق.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، عن بيان المفوضية، أن "منظومة التسجيل لم تتعرض لأي اختراق، وأن الأخبار المتداولة حول اختراقها يراد بها التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال بث الشائعات والتأثير على حجم الثقة التي تحظى بها المفوضية بين كافة أبناء و أطياف الشعب الليبي". ودعت المفوضية وسائل الإعلام إلى عدم الانخراط في بث الشائعات، والالتزام بالمهنية والمصداقية في نشر الأخبار، والمساهمة مع المفوضية في مسؤوليات التوعية الانتخابية، التي من شأنها رفع مستويات المشاركة الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد للتحول الديمقراطي السلمي، وبناء دولة ناهضة ومستقرة.

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