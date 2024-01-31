شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات ونيجيريا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات مع نظيره النيجيرى مايتاما توجار، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزيرين بحثا أيضا خلال اتصال هاتفى الثلاثاء الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإماراتي - النيجيري في عدة مجالات ومنها التنموية والاقتصادية والطاقة والعمل المناخي ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الخارجية الإماراتي تطلع بلاده إلى العمل مع نيجيريا لدفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية.

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