شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‏تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى الدكتور فؤاد حسين.

وأكد وزير الخارجية العراقي إدانة العراق الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً متقدماً على الحدود الأردنية السورية أول من أمس، وأدى إلى مقتل ٣ جنود وإصابة آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع القوات المسلحة الأردنية في محاربة الإرهاب وتأمين الحدود.

وأكد الوزيران، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص المشترك على أمن البلدين الشقيقين واستمرار تعاونهما من أجل خفض التصعيد الأقليمي وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



وكان الأردن قد دان الهجوم الإرهابي داخل أراضيه وأعرب عن تعازي المملكة إلى الولايات المتحدة بضحايا الهجوم وتمنياته للجرحى بالشفاء.