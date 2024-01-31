شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مددت تونس اليوم، حالة الطوارئ إلى أواخر العام الجاري ابتداءً من بداية الغد وذلك من خطر الإرهاب.
جاء ذلك بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلةً لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة سنة 2015م، وأسفر عن مقتل 12 عنصراً أمنياً، وإصابة 16 آخرين.
جاء ذلك بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلةً لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة سنة 2015م، وأسفر عن مقتل 12 عنصراً أمنياً، وإصابة 16 آخرين.
سبق وقرر الرئيس التونسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من شهر يناير 2024 إلى 30 يناير 2024.