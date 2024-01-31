شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت تونس اليوم، حالة الطوارئ إلى أواخر العام الجاري ابتداءً من بداية الغد وذلك من خطر الإرهاب.جاء ذلك بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد، على إثر التفجير الإرهابي الذي ‏استهدف حافلةً لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة سنة 2015م، وأسفر عن مقتل 12 عنصراً أ‏منياً، وإصابة 16 آخرين.

سبق وقرر الرئيس التونسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر ابتداء من ‏الأول من شهر يناير 2024 إلى 30 يناير 2024.‏