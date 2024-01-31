شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والنمسا يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الصناعة والتجارة المغربى رياض مزور، مع وزير الشغل والاقتصاد النمساوى مارتن كوشر، الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز التجارة والاستثمار بين المغرب والنمسا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في الطاقات المتجددة، وتوطيد الشراكة الثنائية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.

وحدد الجانبان، قطاعي الصناعة والتكنولوجيا الخضراء كمجالات ذات أولوية لشراكتهما، والتزما بموجب هذه الاتفاقية، بتكثيف المبادلات الاقتصادية الثنائية، وتيسير التصدير والاستيراد الصناعيين، وكذا تحديد المشاريع الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد وزير الصناعة المغربي رياض مزور أن مذكرة التفاهم تعد ركيزة لفرص جديدة للتعاون بين المغرب والنمسا، وتمهد الطريق لمبادرات مشتركة واعدة في المستقبل.

من ناحيته، أبرز كوشر - الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 28 و31 يناير الجاري - التطور الواعد المسجل خلال السنتين الأخيرتين، والذي يشجع على تعزيز الروابط الاقتصادية، ويحفز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي، بما يعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تحدد المجالات الواعدة للغاية، لا سيما التكنولوجيا الخضراء وكافة الطاقات المتجددة، مذكرا بأن النمسا تطمح لتحقيق الاستقلالية التامة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.

وتعد النمسا الشريك التجاري العاشر للمغرب، بصادرات قيمتها 2,14 مليار درهم ، وواردات قيمتها 2,90 مليار درهم سنة 2022. أما الاستثمارات النمساوية المباشرة بالمغرب فقد بلغت 136 مليون درهم سنة 2022.