شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفكك شبكة تنشط فى مجال الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى، الثلاثاء تفكيك شبكة تنشط فى مجال الاتجار بالبشر فى (صفاقس).

وأوضح الحرس الوطنى -فى بيان- أن وحداته قامت بمداهمة أحد المنازل فى صفاقس، وضبطت 9 أشخاص يحملون جنسيات افريقية، حيث كانوا محتجزين بالمنزل.

وأشار البيان إلى أن عملية المداهمة تمت بعد ورود معلومات تفيد باعتزام ستة أشخاص يحملون جنسيات إفريقية نقل مجتازين للحدود البرية تمهيدا للابحار خلسة مقابل مبالغ مالية.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العمومية التى أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.