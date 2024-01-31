"أنصار الله" تعلن اسهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان له، إنه"سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا وتأكيداً على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

وأكد، سريع، "الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان نشر على "تلغرام"، إن "استهداف السفينة الأمريكية يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

أمس, 11:46 GMT

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.