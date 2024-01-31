شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يسقط صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، أن جماعة الحوثى أطلقوا صاروخا مضادا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أن مدمرة أمريكية فى المنطقة أسقطته.

وأضافت القيادة الأمريكية - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. وذكرت قناة (الحرة)، أن القوات الأمريكية والبريطانية تنفذ ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين فى اليمن، وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين الحين والآخر ضربات على صواريخ "معدة للإطلاق".

والاثنين الماضى، أعلن الحوثيون، أنهم أطلقوا صاروخا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

كما قالت القيادة الوسطى الأمريكية، السبت الماضى إنها نفذت ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن يستهدف البحر الأحمر وكان جاهزاً للإطلاق.

وأوضحت القيادة في بيان السبت الماضى، أن القوات الأمريكية حددت الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأضافت: "وبعد ذلك ضربت القوات الأمريكية الصاروخ ودمرته دفاعا عن النفس".

وتابعت: "سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وفي وقت سابق قالت جماعة الحوثي في بيان، إنها "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ ( مارلين لواندا MARLIN LUANDA )، في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ما أدَّى إلى احتراقِها بفضلِ الله."

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن السفينة الحربية دايموند تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين نفذت هجوما دون تسجيل أضرار أو إصابات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الدفاع البريطانية: لا يمكن قبول هجمات الحوثيين أو التسامح معها ومن واجبنا حماية الملاحة في البحر الأحمر.