لبنان يستنكر الهجوم على العسكريين الأمريكيين عند الحدود الأردنية السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الخارجية في بيان: "نعرب عن استنكارنا وأسفنا للهجوم الأخير على أفراد أمريكيين متواجدين على الحدود الأردنية، وما نتج عنه من خسارة عدد من الأفراد وسقوط جرحى، وما يشكله أيضًا من انتهاك لأمن وسيادة الأردن الشقيق، وما ينتج عنه من تصعيد خطير، وتوتر في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

كما أعربت الوزارة "عن تضامنها مع الأردن الشقيق، وتأييدها لما تتخذه السلطات الأردنية من إجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها".

4 ديسمبر 2023, 23:00 GMT

ودعت الوزارة "جميع الأطراف المؤثرة إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد والتوتر، من خلال وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمدخل لحل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" قد أعلنت وقوع هجوم على قاعدتها الجوية العسكرية "برج 22"، شمال شرقيّ الأردن، ما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 28 يناير (كانون الثاني)، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد منهم جراء هجوم أحادي الاتجاه بطائرات دون طيار، أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية. ارتفع عدد الأفراد الأمريكيين المصابين إلى 34 من أفراد الخدمة على الأقل، لكننا نتوقع أن يتغير هذا العدد مع استمرار أعضاء الخدمة في طلب رعاية المتابعة. وتطلب الأمر نقل 8 أفراد أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة".