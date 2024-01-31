تصويت... برأيك ما هو سبب تعليق كتائب "حزب الله" العراقية العمليات ضد القوات الأمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى"، مشيرة إلى اختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.

وعلى الرغم من هذا الإعلان، إلا أن الدفاع الأمريكية توعدت بتوجيه رد مناسب "في التوقيت والزمان المناسبين"، مشددة على أن "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".

برأيك، ما هو السبب الحقيقي لإعلان الكتائب العراقية توقيف عملياتها ضد القوات الأمريكية في هذا التوقيت؟