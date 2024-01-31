اخبار الخليج

تصويت... برأيك ما هو سبب تعليق كتائب "حزب الله" العراقية العمليات ضد القوات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان اليوم الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى"، مشيرة إلى اختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.

وعلى الرغم من هذا الإعلان، إلا أن الدفاع الأمريكية توعدت بتوجيه رد مناسب "في التوقيت والزمان المناسبين"، مشددة على أن "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".

برأيك، ما هو السبب الحقيقي لإعلان الكتائب العراقية توقيف عملياتها ضد القوات الأمريكية في هذا التوقيت؟

عدد الأصوات 21

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا