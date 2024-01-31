"سرايا القدس" تعلن تنفيذ ضربة قاسية لتجمع جنود إسرائيليين و"القسام" تعلن تدمير دبابات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت في بيان لاحق: "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة، واشتعال النيران فيها".

وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "نفذنا عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ "بدر1" و"107" على تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خانيونس".

وأردفت، بالقول: "استهدفنا بصاروخ "107" موجّه مجموعة من جنود العدو تتحصن في أحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة".

وأكدت "سرايا القدس"، بأن قواتها قصفت "بقذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج".

أمس, 14:28 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.