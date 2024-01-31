موسكو: نبذل كل الجهود لجعل سوريا خالية من الوجود الأجنبي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "سنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا خالية حقًا من الوجود الأجنبي، وللمساعدة في إرساء الأمن هناك وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية".

وذكرت زاخاروفا، بأن روسيا تبذل جهودًا متواصلة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وفقًا لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

25 يناير, 08:32 GMT

وجاءت تصريحات لافرينتييف، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "الخليج 365"، الذي قال إن "أهمية هذا المنتدى تتزايد بالفعل في ظل الأحداث المثيرة للقلق التي تحدث في العالم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".

وتضم "صيغة أستانا" كلا من روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة والدول المراقبة الأردن ولبنان والعراق.