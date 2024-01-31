شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 6 من قيادات مليشيات الشباب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية، عن مقتل 6 من قيادات مليشيات الشباب الإرهابية فى عملية عسكرية مشتركة. وقالت قيادة المخابرات الصومالية فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن العملية العسكرية التى نفذتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين فى منطقة بوق_أقبلى بـ محافظة هيران، أسفرت عن مقتل 6 من أبرز القيادات المطلوبة فى صفوف مليشيات الشياب أثناء تنقلهم فى سيارتين.

وأشارت إلى أن القيادات الستة التى قتلت هم المسؤول المالى فى مدينة جللقسى، ومسؤول النقل فى محافظة شبيلى الوسطى، والمسؤول المالى فى منطقة عيل على بمحافظة هيران، والمسؤول المالى محافظة شبيلى الوسطى، ومسؤول التراخيص المالية فى منطقة شاو بمحافظة هيران، ومسؤول فى القسم المالى لمليشيات الشباب.

وفى السابق قُتلت عناصر من مليشيا الشباب الإرهابية، خلال عملية عسكرية مشتركة للجيش الصومالى والشركاء الدوليين بمحافظة مدغ وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية استهدفت سيارة مفخخة أعدتها العناصر الإرهابية فى منطقة جيح فى محافظة مدغ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل كافة العناصر الإرهابية التى كانت فى المنطقة.

بدوره أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، أن التعاون الدولى يعتمد بشكل أساسى على الاحترام وسيادة القانون ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وقال الرئيس الصومالى، خلال كلمته أمام "القمة الإيطالية الإفريقية"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين إفريقيا وإيطاليا لا يمكن أن يكون فعالا إذا انتهكت دولة إفريقية سيادة دولة أخرى، وهذا مثال على محاولة إثيوبيا الفاشلة للتدخل فى استقلال الصومال.

وأشار إلى التحديات التى تواجه الحكومة الصومالية والصمود الذى يواجهه الشعب الصومالى، مضيفًا أن تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين يسير جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز الحكومة وتعزيز التعاون ودور الصومال فى المنطقة، والتى تشمل؛ الانضمام إلى جماعة شرق إفريقيا، ورفع حظر الأسلحة، واستكمال عملية إعفاء الديون.