شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: جرائم الاحتلال بغزة تدعو العالم للتدخل لوقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة أن هناك اعتداءات كثيرة قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والمنشآت الصحية والمنازل الآمنة ، حيث ارتكب جيش الاحتلال عدد من الجرائم تعتبر جرائم حرب دولية أمام مرئى ومسمع من العالم .



وقال النمس - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن ما يحدث من جرائم متعددة الأركان والأطراف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تدع هذا العالم والمجتمع الدولي إلى التدخل الحقيقي والفاعل من أجل ايقاف هذه الحرب والإعتداءت".



وأضا أنه خلال هذه الحرب أمعن جيش الإحتلال الإسرائيلي من عملياته العدائية ضد المدنيين والمساجد والكنائس والمخابز ومحطات تحلية المياه وضد المنشآت الصحية بالكامل ، حيث زاد الاحتلال في هذه الحرب من حدة العنف والقتل واللامبالاة تجاه الدم الفلسطيني السائل في غزة.



وأشار إلى أن هناك أمور غير واضحة حتى هذه اللحظة ومن ضمنها الأعداد الكبيرة التي مازالت تحت الأنقاض والأعداد الكبيرة التي قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها فكثير من العائلات لا تعرف مصير أبناءها ، وهناك عدد كبير من الشهداء والمعتقلين غير معلوم مصيرهم حتى الآن وغير معروف هوياتهم وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه ، لافتا إلى أن هناك أكثر من 8500 بلاغ عن أشخاص مفقودين تحت الأنقاض ثلثهم من الأطفال ، فالوضع في غزة كارثي ويجب أن يكون هناك تدخل أممي ودولي وحقيقي لوقف كل تلك الأعمال العدائية.



وأوضح مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمنا تعمل بالتنسيق مع كل الجهات الحقوقية والقانونية من أجل رصد جميع الإنتهاكات التي يرتكبها الاحتلال وتوثيقها ورفعها إلى الجهات الدولية من أجل كشف المعاناة و الإعتداءات غير المبررة التي تعرض لها المواطن الفلسطيني.