شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع وزير الزراعة تطورات الأزمات بالقطاع جراء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن تطورات الأزمات التي عصفت بالقطاع الزراعي في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قرى وبلدات الجنوب اللبناني منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالسراي الكبير في العاصمة بيروت.



وأكد الحاج حسن أنه أطلع ميقاتي على آخر تطورات الملفات الزراعية وتحديدا بعد الأزمات التي عصفت بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأيضا العواصف الجوية المتتالية التي أدت إلى أضرار كبيرة في الساحل والداخل.



وأضاف أنه أطلع رئيس الحكومة أيضا على التحضيرات لتوقيع مذكرة تفاهم لبنانية -عراقية الأسبوع المقبل في العاصمة بيروت.



كما تطرق اللقاء إلى ما تقوم به وزارة الزراعة في ملف القمح، مشددا على أن هناك بعض الملفات في القطاع الزراعي والتي يجب أن تكون أولوية من خلال الدعم الدولي ومن خلال الدعم الداخلي.