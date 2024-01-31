أمين "الوعد الصادق" لـ"الخليج 365": مستمرون في استهداف القواعد الأمريكية ولن نتخلى عن الشعب الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في حديثه لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة الأمريكية المحتلة للأراضي العراقية هددت حكومة السوداني برفع الدعم عنها وإسقاطها وكذلك رفع حماية الأموال العراقية"

وتابع التميمي "بعض الفصائل الأخرى علقت عملها ضد القوات الأمريكية بهدف استقرار الحكومة وعدم وضعها في موقف محرج، ونحن نقدر موقفهم ورؤيتهم، ونحن نقول إن مصير الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب اليمني والشعب العراقي واحد، ومستمرون باستهداف قوات الاحتلال الأمريكي واستهداف الكيان الصهيوني، ولن نتهاون معهم ولن نوقف العمليات لحين وقف العمليات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار أمين الوعد الصادق، إلى أن "الكيان الصهيوني المدعوم أمريكيا وبريطانيا يرتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وواجبنا الشرعي أن نقف معهم إلى أن يتم إيقاف الحرب في غزة".

وأردف التميمي، من هنا نقول لشعبنا الفلسطيني واليمني واللبناني والسوري ولكل الشعوب الإسلامية والعربية إننا "نضحي من أجل قضيتنا الفلسطينية ومقدساتنا ومشروعنا واحد هو تحرير الأرض المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ونعمل على طرد قوات الاحتلال من أرض العراق، وكما قلنا سابقا سوف نستمر في استهداف القوات الأمريكية والبريطانية وكل من يقف مع الكيان الغاشم في العراق وخارج الحدود ولن يأمنوا في هذه المنطقة".

وحول إمكانية الصدام مع كتائب "حزب الله" التي أعلنت تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية يقول التميمي: "موضوع الصدام مستحيل، لأنهم إخواتنا وشركاؤنا بالمقاومة، ولهم كل الاحترام فهم فصيل جهادي له دور قوي في مواجهة الاحتلال الأمريكي، ولدية عمليات نوعية دقيقة ومباركة، ".

ولفت التميمي إلى أن حجم كتائب حزب الله العراقية كباقي الفصائل ولديهم القوة والتقنية في العمليات، وهم يجرون مباحثات ومفاوضات مع الحكومة العراقية في الوقت الراهن وهى مفاوضات ناجحة حتى الآن، مشيرا إلى عدم تخلي فيلق الوعد الصادق عن الشعب الفلسطيني وسوف يقف ضد الظلم والهيمنة الأمريكية في المنطقة.

4 يناير, 17:46 GMT

وأعلنت كتائب "حزب الله" العراقية المسلحة تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية واختيار "طرق أخرى" للدفاع عن غزة.

وقالت "الكتائب العراقية"، في بيان أمس الثلاثاء، "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا لا شرعيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تجمع تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".