اخبار الخليج

أمريكا تدرس خيارات عديدة تتعلق بقيام دولة فلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال إفادة صحافية وردًا على طلب للتعليق على تقارير إعلامية بشأن خطط أمريكا للاعتراف بدولة فلسطينية: "ننظر في طيف واسع من الخيارات ونناقشها مع شركاء في المنطقة، وشركاء آخرين داخل الحكومة الأمريكية".

وأضاف ميلر أن أمريكا لديها "عمليات مستمرة لتخطيط السياسات" حول أفضل سبل الدفع باتجاه قيام دولة فلسطينية.

نتنياهو - الخليج 365 عربي, 1920, 31.01.2024

وأكد ميلر أن رد أمريكا على الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في شمالي الأردن، الأحد الماضي، لن يكون تصعيديًا.

وقال ميلر ردًا على سؤال بهذا الصدد، إن "رد أمريكا لن يكون تصعيديًا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - الخليج 365 عربي, 1920, 31.01.2024

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا