شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء في قصف قوات الاحتلال على مدن قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم الأربعاء، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على محيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين الشهداء أحد طواقم الهلال الأحمر، لم تستطع فرق الإسعاف الوصول إليه لكثافة القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى الأمل المحاصر لليوم العاشر على التوالي.

ولفت إلى أن آليات الاحتلال تتمركز في المنطقة الشرقية الجنوبية من مستشفى الأمل، ويعتلي القناصة أسطح المنازل المحيطة بالمستشفى، ويُسمع بين الحين والآخر أصوات انفجارات جراء استهداف قوات الاحتلال للمنطقة المحيطة بمستشفى الأمل.

وتحظر قوات الاحتلال على جميع من يوجد داخل مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل الخروج، إذ استهدفت منذ الصباح عددًا من النازحين والعاملين في مقر الهلال الأحمر الفلسطين.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن مخزون المستشفى من الوقود والمعدات الطبية يتناقص لمستويات خطيرة، ما يعرض حياة الطواقم والنازحين للخطر الشديد. استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة كما استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدن بيت حانون وغزة وخان يونس ورفح بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف مدفعي مكثف طال مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استشهد العديد في قصف استهدف منازل في قلب مدينة غزة. خان يونس وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لعدة أحياء في المدينة، ما أدى وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، لم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم لكثافة القصف الإسرائيلي.