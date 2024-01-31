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دعوة جديدة لجنوب إفريقيا بخصوص الحرب على غزة.. ماذا قالت؟

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واس - بريتوريا  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعت جنوب إفريقيا جميع الدول إلى وقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال تمثل إبادة جماعية.

وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية

وأكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور قائلة: "نعتقد أن الاستنتاج الذي توصلت له محكمة العدل الدولية، يوضح أنه من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وبينت أن هذا يفرض بالضرورة التزامًا على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمرت الاحتلال قبل أيام باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

توفير الاحتياجات الإنسانية

كما أمرت باتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحّة لقطاع غزة بشكل فوري.
وجاء ذلك في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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