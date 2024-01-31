شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى للمياه" يستعد لتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الأمن المائى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوقع المجلس العربى للمياه غدا الخميس، مذكرة تفاهم مع شبكة خبراء المياه العرب التابعة لمجلس وزراء المياه العرب وتحت مظلة جامعة الدول العربية، للتعاون في مجال تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي.

تأتى المذكرة فى إطار دور المجلس التفاعلى لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه بكافة الدول العربية، والحفاظ على الأمن المائى العربى ومواجهة سرقات المياه العربية، وتوسيع الأنشطة المشتركة من خلال برامج ومشاريع ومبادرات في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه، وفي مجال بناء القدرات.

وسيتم وفقا للمذكرة دعم التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشاريع ودراسات ومبادرات تحقيقاً لاستراتيجية الأمن المائي العربي وبما يخدم أهداف الطرفين، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون في إعداد الدراسات الفنية والبحثية والمسوحات والتقارير اللازمة بما يشمل البيانات والمعلومات والوثائق العلمية والفنية وتطوير برامج بناء القدرات الفنية في قضايا المياه التي تخدم أهداف الطرفين.

كما سيتم تنظيم ورش العمل العلمية والتقنية المشتركة والمؤتمرات، والندوات الإقليمية المتعلقة بالموضوعات التي يتم تحديدها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، علاوة على التعاون في إيجاد التمويل المالي والدعم الفني اللازم لتطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة من خلال شبكة علاقات الطرفين مع الدول والمؤسسات والصناديق المانحة.