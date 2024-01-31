شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يرى المنظومة الصحية جزء من الصمود الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الاسرائيلى لا يريد وجود منظومة صحية في غزة لأنه يراها كجزء من الصمود الفلسطيني ولذلك دمر المستشفيات والنمنشآت الصحية في غزة وحاليا يكرر الامر بقصف مستشفيات خان يونس .

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سى : ان الاحتلال يضع مئات الطواقم الطبية في دائرة الموت المحقق وكل يوم ينفذ المجازر داخل المستشفيات ولا تستطي المستشفيات انتشار جثث الشهداء او الجرحى ، والجرحى والمرضى يفترشون الأرض والطرقات ولا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم وكذلك الاعدامات المباشرة والتصفيات وكلها جزء من عملية الإبادة الجماعية .

وأكد أن الاحتلال الاسرائيلى واصل استهداف القطاع الصحى ليخرجه من الخدمة وبقد انهياره وقصف أكثر من 31 مستشفى واعتقل مدراء المستشفيات ، الاحتلال قرر منذ اللحظة الأولى انهاء خدمات كل المستشفيات وتصفية القطاع الصحى في غزة .