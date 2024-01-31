شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: لم يحدث أن قدمت إسرائيل ملاحظات على موظفينا من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الاونروا عدنان أبو حسنة ان إسرائيل قدمت معلومات للاونروا ليست كانملة حول ان هناك 12 موظفا تابعين للأونروا كانت لهم علاقة بأحداث 7 أكتوبر على الفور مفوض الاونروا قام بإنهاء عقود 8 موظفين وهناك تحقيق في هذه الادعاءات المقدمة من إسرائيل كل حالة على حدة .

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سى: التحقيق سيتم ولكن في ظل المعلومات رأى مفوض الاونروا ان ينهى عقود 8 موظفين وهناك اثنان قتلا واثنين آخرين لا يعرف هم تابعين للأونروا أم لا ، ونحن في الاونروا نقدم أسماء افرادنا إلى الدول المضيفة ولم يحدث ان إسرائيل قالت ان لديها ملاحظات على احد من موظفينا ونحن لسنا جهة أمنية حتى نقوم بتحريات عن موظفينا واغلب موظفينا ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة .

وتابع: ان تعليق المساعدات سيكون له تأثير مدمر على الخدمات المقدمة منا وخصوصا في قطاع غزة لأنه لم يبق في غزة إلا نحن.