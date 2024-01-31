‏الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حركة حماس لـ 31 جثة لجنوده منذ عملية "طوفان الأقصى"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل الرائد ران غويلي، والذي سقط في اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وأن جثته محتجزة في غزة.
وأوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه يوجد 31 جثة لضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في غزة، فيما يتبقى 105 آخرين من الأحياء بيد حركة حماس في القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقتل ضابط برتبة "رائد" خلال الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، أن الرائد احتياط، يتسهارهوفمان (36 عاما) ، وهو قائد في وحدة النخبة الإسرائيلية "شيلداغ" قد قتل خلال المعارك الدائرة شمالي غزة، مضيفة أنه قد سقط من الجيش الإسرائيلي ضابطين وجنديين وإصابة 10 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من الحرب على قطاع غزة.
وقال نتنياهو، خلال لقائه ممثلين عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "نبذل قصارى جهودنا، وطالما باتت هذه الجهود علنية فإن فرص نجاحها تتضاءل، في حين كلما تم الحفاظ على سرية هذا المجهود فإن فرص نجاحه تتزايد"، وأضاف: "بطبيعة الحال لا يجوز لي مشاركة التفاصيل معكم، وأرجوكم أن تدركوا بأننا حقًا ملتزمون بكل ما تحمله العبارة من معنى، وهذه الكلمات ليست بلا معنى".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.