شكرا لقرائتكم خبر عن "مستويات كارثية".. أمين الأمم المتحدة: الجميع في قطاع غزة جوعى والان نبدء بالتفاصيل

ظروف غير إنسانية

حذّرت منظمات#الأمم_المتحدة من التخلي عن سكان قطاع #غزة ومنع وكالة "#الأونروا" من القيام بمهام مساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها@UNRWA

للتفاصيل: https://t.co/jeFbHNWzag#اليوم pic.twitter.com/pFhZkOt2G6— صحيفة اليوم (@alyaum) حذّرت منظمات #الأمم_المتحدة من التخلي عن سكان قطاع #غزة ومنع وكالة "#الأونروا" من القيام بمهام مساعدة الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها@UNRWA

للتفاصيل: https://t.co/jeFbHNWzag#اليوم pic.twitter.com/pFhZkOt2G6 — صحيفة اليوم (@alyaum) January 31, 2024

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الجميع في قطاع غزة جوعى، ويعاني نصف مليون شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، داعياً إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.جاء ذلك في كلمه خلال الجلسة الافتتاحية لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.أفاد غوتيريش أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- منعت معظم البعثات (الإنسانية) من الوصول، وذلك في ظل استمرار القتال وانعدام الأمن، مشيراً إلى أن الأونروا هي العمود الفقري لجميع جهود الاستجابة الإنسانية في غزة.وحول الاتهامات الموجهة ضد العديد من موظفي الأونروا، شدد غوتريتش في اجتماعه مع المانحين، أمس، على أهمية استمرار عمل الأونروا الحيوي في الأرض المحتلة والدول المجاورة.وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الظروف غير الإنسانية التي يواجهها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة طيلة الأيام الـ 120 الماضية وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي من الأساسيات، مشدداً على أنها ندبة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين.ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وطلب من جميع الأطراف العمل بشكل وثيق مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.وأشار إلى التقارير التي تفيد باستشهاد أكثر من 26,750 فلسطينياً في غزة وحدها -أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال-، وتدمير أو تضرر أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية، ونزوح ما يزيد عن 1.7 مليون شخص في القطاع المحاصر.