شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ولبنان يبحثان الأوضاع فى غزة والتصعيد فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، في اجتماع مع سفير لبنان لدى موسكو شوقي بونصار، الصراع في قطاع غزة والتصعيد في جنوب لبنان واليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية -حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية الأربعاء أن "اللقاء تضمن مناقشة متعمقة للأوضاع الناشئة في الشرق الأوسط مع التركيز على الصراع في قطاع غزة وتصاعد التوتر في جنوب لبنان واليمن".

وأكد الجانب الروسي مجددا "موقفه الثابت الداعم لوحدة وسلامة أراضي وسيادة الجمهورية اللبنانية"، مشددا على عدم قبول المزيد من التوسع الجغرافي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت إن "الجانبين أعربا أيضاً عن أملهما في أن يتغلب الشعب اللبناني على الأزمة المؤسسية في أسرع وقت ممكن على أساس التوافق المتبادل من خلال انتخاب رئيس للبلاد".

وبحسب الخارجية الروسية، "ناقش الطرفين قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الروسية-اللبنانية الودية التقليدية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي منتظم". يشار إلى أن اللقاء عُقد بمبادرة من الجانب اللبنانى.