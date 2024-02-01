شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: تقديم 2.5 مليون دولار دعمًا لـ18 ألف أسرة بالجنوب الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الشئون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور هكتور حجار، عن تقديم 2.5 مليون دولار دعمًا لقرابة 18647 أسرة في محافظتي الجنوب والنبطية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل وذلك ضمن برنامج الاستجابة لحالة الطوارئ في الجنوب اللبنانى جراء العدوان الإسرائيلى المستمر منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.



جاء ذلك في مؤتمر صحفى له الأربعاء للإعلان عن كيفية الاستجابة لحالة الطوارئ في جنوب لبنان والتطورات المتعلّقة ببرامج الدعم المالي التي تنفّذها الوزارة.



وأضاف أنه سيتم تحويل مساعدة نقدية طارئة لشهر واحد فقط خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل لـ 2919 أسرة من الأسر اللبنانية من محافظتي الجنوب والنبطية التي تسجّلت سابقاً في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا ولم تستفيد، مؤكدًا أن سيتم دفع مساعدة نقدية استثنائية لمدة شهر واحد فقط لـ 15728 أسرة من المستفيدين من برنامج أمان بمحافظتي الجنوب والنبطية والذين حصلوا على المساعدة لمدة 18 شهرًا وتوقف الدفع لهم، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برامج الوزارة الشهر المقبل في الجنوب 18647 أسرة واحد، وذلك بتمويل من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.



وأكد حجار أن الوزارة عملت على تأمين التمويل لدعم أهل الجنوب منذ اليوم الأول للعدوان بدون موازنة، مشيرًا إلى تحويل مساعدة نقدية طارئة بقيمة 100 دولار في ديسمبر الماضي لقرابة 1972 شخصًا من المستفيدين من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة العمرية ما بين 18 إلى 28 سنة، بتمويل من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية.



وأوضح أن الوزارة تسعى لتأمين تمويل إضافي للتمكن من مساعدة هذه الأسر لعدد أكبر من الأشهر، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم العديد من المشاريع في الجنوب والتي تستهدف محافظتي الجنوب والنبطية لتقديم الدعم النفسي للجنوبيين، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت منذ أسبوعين مشروع خطوة، وهو مشروع الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدّمي الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات في الجنوب، بالشراكة مع منظمات مجتمع مدني.



وأشار إلى أن هناك 5 عيادات متنقلة بدأت تجول في مختلف قرى محافظتي الجنوب والنبطية، مزوّدة بأخصائيين نفسيين اجتماعيين وفريق عمل لتقديم الدعم اللازم خاصة للأطفال والنساء، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات في هذه المناطق، موضحا أن هذه العيادات تستهدف حوالي 3000 شخص خلال الأشهر الخمسة المقبلة.