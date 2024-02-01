شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان وبريطانيا تتفقان على استمرار المساعى لاحتواء الصراعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت سلطنة عمان وبريطانيا على ضرورة استمرار المساعى لاحتواء الصراعات وعدم توسيعها إقليميًا والتركيز على سبل وقف إطلاق النار فى غزة وإيلاء الجانب الإنسانى الأولوية القصوى.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدى، الأربعاء، وزير الخارجية والتنمية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون، حيث بحثا المستجدات الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية والجهود الداعمة لوقف إطلاق النار وتحقيق هدنة إنسانية دائمة في قطاع غزة بما يسمح بمعالجة الوضع الإنساني الكارثي ودخول المواد والمساعدات الإغاثية بكافة أنواعها، فضلا عن إطلاق سراح المحتجزين والتحرّك الفاعل في وضع الإجماع الدولي لحلّ الدولتين موضع التنفيذ بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقواعد القانون الدولي.



واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، واتفقا على مواصلة تطوير مشروعات التعاون المشترك في كافة المجالات ووجها بانعقاد الاجتماع القادم لمجموعة العمل العُمانية البريطانية في مسقط خلال الفترة القريبة القادمة.