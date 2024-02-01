وزير إسرائيلي: يجب إدارة ملف تبادل الرهائن مع "حماس" بغموض تام

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن عوفير سوفير، وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، أنه يجب إدارة ملفات المفاوضات مع "حماس" الخاصة بتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين لديها في قطاع غزة بحالة من الغموض.
وأوضح الوزير أن هناك هدفين من الحرب الدائرة على قطاع غزة، وهما هزيمة "حماس" وعودة المحتجزين، ولا يمكن لإسرائيل العيش دون تحقيقهما، طالبا بزيادة الضغط العسكري على حماس حتى تعلن الاستسلام.
أمس, 19:28 GMT
فيما طالب وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي، عضو حزب "الصهيونية الدينية" المتشدد، بعدم إدلاء المشاركين أو الوسطاء في تلك المفاوضات بعدم الإدلاء بكلمة واحدة في الإعلام.
وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: "نبذل قصارى جهودنا، وطالما باتت هذه الجهود علنية فإن فرص نجاحها تتضاءل، في حين كلما تم الحفاظ على سرية هذا المجهود فإن فرص نجاحه تتزايد"، وأضاف: "بطبيعة الحال لا يجوز لي مشاركة التفاصيل معكم، وأرجوكم أن تدركوا بأننا حقًا ملتزمون بكل ما تحمله العبارة من معنى، وهذه الكلمات ليست بلا معنى".
أمس, 20:36 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.