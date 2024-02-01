شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية: المصادقة على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الولايات المتحدة قرار خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن مصادقة مجلس النواب الأمريكى على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطينى الشرعى والوحيد .

وأضاف الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه اليوم الخميس، أن قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمس بحقوق الشعب الفلسطينى، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للفلسطينيين . وطالب الشيخ، الإدارة الأمريكية بالرد وتوضيح قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى أمريكا.

وصادق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولى منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في أحداث يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.

يذكر أن أحداث 7 أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل. وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة، لا تزال مستمرة حتى الآن.

وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.