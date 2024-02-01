شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية إسرائيل: لا أريد تضليل عائلات المحتجزين وفى تقديرى لن يكون هناك اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل ، عن وزير المالية لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، قوله، أنه لا يريد تضليل عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، مضيفا فى تقديرى لن يكون هناك اتفاق، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت فى وقت سابق، أن نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في قطاع غزة بأنه سيمضي جديا في صفقة تبادل أسرى ومحتجزين حتى لو أدى ذلك إلى انهيار حكومته.