شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا يصل بيروت لبحث سبل احتواء التوتر فى الجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت فى زيارة يلتقي خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى وعدد من المسئولين اللبنانيين.

وتأتي الزيارة في إطار المساعي الدولية لاحتواء التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وذلك منذ اندلاع عمليات القصف المتبادل بين الجانبين في الثامن من شهر أكتوبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت الجمعة الماضى، بسقوط قتيلين وإصابة اثنين آخرين في غارة استهدفت منزلا ببلدة بيت ليف جنوبي لبنان.