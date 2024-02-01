شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث مع وزير خارجية بريطانيا التطورات على الحدود الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون ووزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية والوضع العام فى لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس، بمقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة بحضور الوفد المرافق لوزير الخارجية البريطاني. وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن دعم بلادهم للجيش اللبناني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.



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