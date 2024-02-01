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قائد الجيش اللبنانى يبحث مع وزير خارجية بريطانيا التطورات على الحدود الجنوبية

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القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون ووزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية والوضع العام فى لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس، بمقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة بحضور الوفد المرافق لوزير الخارجية البريطاني.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن دعم بلادهم للجيش اللبناني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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