إسرائيل تفرج عن 114 معتقلا بينهم 4 نساء أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز، على موقعه في منصة "إكس"، خبراً مفاده "الإفراج عن 114 معتقلاً بينهم 4 أسيرات عبر معبر كرم أبو سالم".
وكان المركز الفلسطيني قال إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس 44 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون"، مشيرا إلى أن "عمليات الاعتقال تركزت في بلدة حوسان/بيت لحم والتي طالت 30 فلسطينياً على الأقل، بينهم نحو 18 طفلاً، جُلهم اعتقلهم الاحتلال كرهائن، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات أريحا، جنين، نابلس، طوباس، والخليل".
وأشارت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن التظاهرات التي قام بها مئات الإسرائيليين في الأيام الماضية، عند المعبر أدت إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وصوتت الحكومة الإسرائيلية في جلستها، شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.