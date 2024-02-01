هئية بريطانية تصدر تحذيرا على خلفية تسجيل حادث غرب الحديدة في البحر الأحمر- عاجل

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المكتب في بيانه المنشور على الشبكة الاجتماعية "إكس": "تلقت منظمة "أوكتو" تقريرا عن حادث على بعد 57 ميلا بحريا (105 كيلومترات) غرب الحديدة، اليمن، والسلطات تحقق في ملابسات الحادث".

وصنفت منظمة التجارة البحرية الحادث على أنه "هجوم"، ونصحت السفن بالمرور عبر المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وحذرت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، التي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، في وقت سابق من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

أمس, 22:05 GMT

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة الماضي، أنها تلقت معلومات عن صواريخ وانفجارات شوهدت بالقرب من سفينة قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على "أنصار الله" لمنعهم من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".