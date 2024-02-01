شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تستنكر قرار "النواب الأمريكى" بحظر دخول أعضاء منظمة التحرير لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الرئاسة إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين .

وأضافت أن قرار مجلس النواب الأمريكى خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وتابعت الرئاسة، أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.