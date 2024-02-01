شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء فى كافة مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المصلون فى جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووسط خدمات متكاملة وفى أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، واتباعا لسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند الجدب وتأخر نزول المطر.



ودعا إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن السديس، فى خطبة صلاة الاستسقاء، "بالتحلي بالنزاهة والمحافظة على الأموال العامة والبعد عن المعاملات المحرمة والتي من شأنها إيقاع البلاء" وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".